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"Стрелок" уверен, что скоро "отпразднуют" и его кончину. Москва зачистила всех главарей боевиков

Сегодня, 13:32

Гиркин выразил уверенность в том, что и сам будет ликвидирован.

Гиркин, стрелок, Стрелков
Игорь Гиркин. znak.com
Спецслужбы России перебили или выгнали из оккупированного Донецка всех самостоятельных главарей боевиков. Без политической воли Москвы никто ничего делать не будет.

Об этом сбежавший с Донбасса главарь боевиков ДНР Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" заявил в интервью российскому телеканалу "День ТВ", пишет Сегодня.

"Захарченко — балабол. То, что в Донецке перебили или изгнали всех людей, которые умели самостоятельно принимать решения и отвечать за свои слова — это факт. Ясное дело, что без политической воли Москвы никто ничего делать не будет", — отметил он.

По его словам, корень решения "всех проблем Донбасса" лежит в Кремле.

"Если в Кремле примут решение и будут его последовательно осуществлять, без оглядки на собственные интересы, на дочек в Лондоне и внучек в Париже, то мы сможем одержать победу. Если этого не будет, будем и дальше сетовать, что погибают командиры, популярные политики, люди которым доверяет население", — добавил Гиркин.

Также он выразил уверенность в том, что и сам будет ликвидирован.

"Через некоторое время отпразднуете, наверно, и мою кончину. Я еще удивляюсь, что так спокойно хожу. Божьей милостью пока еще живу, но насколько ее хватит — я не знаю", — говорит он.

Напомним, утром 8 февраля стало известно, что в Макеевке взорвали кабинет одного из главарей боевиков так называемой ДНР, главаря преступной батальона "Сомали" Михаила Толстых, по прозвищу "Гиви".

видео: dentv.ru

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