"Стрелок" уверен, что скоро "отпразднуют" и его кончину. Москва зачистила всех главарей боевиков

Гиркин выразил уверенность в том, что и сам будет ликвидирован.

Игорь Гиркин. znak.com

Спецслужбы России перебили или выгнали из оккупированного Донецка всех самостоятельных главарей боевиков . Без политической воли Москвы никто ничего делать не будет.

Об этом сбежавший с Донбасса главарь боевиков ДНР Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" заявил в интервью российскому телеканалу "День ТВ", пишет Сегодня.

"Захарченко — балабол. То, что в Донецке перебили или изгнали всех людей, которые умели самостоятельно принимать решения и отвечать за свои слова — это факт. Ясное дело, что без политической воли Москвы никто ничего делать не будет", — отметил он.

По его словам, корень решения "всех проблем Донбасса" лежит в Кремле.

"Если в Кремле примут решение и будут его последовательно осуществлять, без оглядки на собственные интересы, на дочек в Лондоне и внучек в Париже, то мы сможем одержать победу. Если этого не будет, будем и дальше сетовать, что погибают командиры, популярные политики, люди которым доверяет население", — добавил Гиркин.

Также он выразил уверенность в том, что и сам будет ликвидирован.

"Через некоторое время отпразднуете, наверно, и мою кончину. Я еще удивляюсь, что так спокойно хожу. Божьей милостью пока еще живу, но насколько ее хватит — я не знаю", — говорит он.

Напомним, утром 8 февраля стало известно, что в Макеевке взорвали кабинет одного из главарей боевиков так называемой ДНР, главаря преступной батальона "Сомали" Михаила Толстых, по прозвищу "Гиви".

видео: dentv.ru