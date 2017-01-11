Суд все же обязал НАБУ закрыть дело против Мартыненко, а бюро пытается "сохранить лицо" — адвокат

НАБУ спекулирует общественным мнением, заявил адвокат Петр Бойко.

Николай Мартыненко фото: УНИАН

Заявление НАБУ якобы об отказе Соломенского райсуда Киева закрыть дело против бывшего депутата Николая Мартыненко не соответствует действительности.

Об этом заявил адвокат Петр Бойко, представляющий интересы Мартыненко, сообщает gazeta.ua.

"НАБУ спекулирует общественным мнением, используя сложную для понимания рядовым гражданином юридическую терминологию. Детективам НАБУ точно известно, что фактически и юридически решение суда от 11.01.2017 обязывает их прекратить производство в отношении Мартыненко. Дело в том, что действующее процессуальное законодательство определяет единую форму судебного решения об обязательстве закрытия уголовного производства — именно так, как написано в постановлении Соломенского районного суда ", — заявил адвокат.

"Поэтому публичные заявления представителей НАБУ являются попыткой "сохранить лицо" после проигранного процесса и продолжением пиара на якобы "деле Мартыненко". На самом деле более чем за год с тех пор, когда в 2015 году Николай Мартыненко добровольно сложил полномочия народного депутата, НАБУ не нашло никаких фактов о его причастности к каким-либо нарушениям закона", — подчеркнул представитель экс-депутата.