"Украина Донбасс не вернет": украинский чиновник за Волкера объяснил, что тот имел в виду

Грымчак признает, что у спецпредставителя США есть возможность оценить ситуацию.
"Я не думаю, что это "заморозка конфликта". Это просто понимание того, что военный путь на сегодняшний день, условно говоря, неприемлемый, а дальше они не полезут, потому что есть американцы. Они предлагают решить все путем миротворческой миссией", — цитирует чиновника InfoResist.
Грымчак напомнил, что Волкер непосредственно ведет переговоры с российской стороной. По его мнению, это дает спецпредставителю США возможность оценить ситуацию.
"Волкер говорит с Россией по поводу введения миротворческих войск и международной администрации. И поэтому, я так понимаю, несмотря на силу нашей армии, наблюдает и оценивает силу противника", — заявил Грымчак.
Ранее стали известны основные тезисы беседы Порошенко и Волкера. В частности, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе.
Как сообщалось, Волкер получит в ближайшем будущем еще больше полномочий по Украине.
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