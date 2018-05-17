"Украина Донбасс не вернет": украинский чиновник за Волкера объяснил, что тот имел в виду

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак прокомментировал заявление представителя Госдепа Курта Волкера, что Украина не сможет вернуть контроль над оккупированными Россией территориями.

"Я не думаю, что это "заморозка конфликта". Это просто понимание того, что военный путь на сегодняшний день, условно говоря, неприемлемый, а дальше они не полезут, потому что есть американцы. Они предлагают решить все путем миротворческой миссией", — цитирует чиновника InfoResist.

Грымчак напомнил, что Волкер непосредственно ведет переговоры с российской стороной. По его мнению, это дает спецпредставителю США возможность оценить ситуацию.

"Волкер говорит с Россией по поводу введения миротворческих войск и международной администрации. И поэтому, я так понимаю, несмотря на силу нашей армии, наблюдает и оценивает силу противника", — заявил Грымчак.

Ранее стали известны основные тезисы беседы Порошенко и Волкера. В частности, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе.

Как сообщалось, Волкер получит в ближайшем будущем еще больше полномочий по Украине.