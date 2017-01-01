Украинские дипломаты призвали СМИ Молдовы не называть Крым "российским"

Дипломаты напомнили, что Украина ожидает от других стран уважения к ее территориальной целостности и суверенитету.

Reuters

Посольство Украины в Молдове призвало СМИ не называть оккупированный Крым "российским" или "спорной территорией".

Такое заявление украинские дипломаты адресовали в Координационный совет по вопросам телевидения и радио Молдовы, пишет Радио Свобода.

"Весь цивилизованный мир ввел санкции против России в качестве наказания за аннексию Крыма, суверенной части Украины. Крым не является ни территорией России, ни "спорной территорией". Автономная Республика Крым и город Севастополь является территорией Украины, временно оккупированной Россией", — говорится в заявлении.

Дипломаты также напомнили о резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года "О территориальной целостности Украины", а также о резолюции от 19 декабря 2016 года и от 19 декабря 2017 года "О ситуации в сфере прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе".

Также дипломаты напомнили, что Украина ожидает от других стран уважения к ее территориальной целостности и суверенитету.

""Украина рассчитывает на то, что все международные стороны и субъекты всегда будут оставаться беспристрастными и объективными, а также проявят уважение территориальной целостности и суверенитета Украины. Несоблюдение этих требований противоречит основополагающим принципам международного права", — подчеркнули в посольстве.

Напомним, 3 февраля, в аннексированный Россией Крым прибыла немецкая делегация из трех региональных парламентов ФРГ.