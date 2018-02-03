Правые популисты в Крыму. На полуостров наведалась делегация немецких депутатов

В субботу, 3 февраля, в аннексированный Россией Крым прибыла немецкая делегация из трех региональных парламентов ФРГ.

В ее состав вошли депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", сообщает "РИА Новости".

Делегация будет находиться в Крыму с 3 по 9 февраля.

Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину.

"Нас это (угрозы украинских властей) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", — сказал журналистам в аэропорту Симферополя депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп (Rorer Beckamp).

Как заявил депутат парламента Берлина Увэ Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA), парламентарии надеются, что "с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем".