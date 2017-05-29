В Госдуме придумали страшилку о "базах подготовки ИГИЛ" на Херсонщине

На базах подготовки якобы идет обучение боевиков основам военного дела, заявил Бельбек.

Боевик ИГИЛ, иллюстрация Life News

Херсонский области якобы работают центры подготовки боевиков для дальнейшей их отправки в Сирию для ИГИЛ.

Об этом заявил незаконно избранный на территории оккупированного Крыма "заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей" Руслан Бальбек, сообщает РИА "Новости".

"Украинские элиты решили сделать информационную рокировку, обвиняя Россию в связях с ИГИЛ. Таким образом, они пытаются дать ложный посыл мировому сообществу, чтобы какие-нибудь комиссии не обнаружили вербовочные центры ИГИЛ на территории, подконтрольной Киеву — в частности, в Херсонской области. У нас есть подтверждающая оперативная информация, а не выдуманные в горячечном антироссийском бреду "факты и доказательства", — сказал Бальбек.

По его словам, на базах подготовки якобы идет обучение боевиков основам военного дела для последующей их заброски в Сирию. Бельбек утверждает, что в Херсонскую область "стягиваются радикалы со всего мира", в том числе члены турецкой экстремистской организации "Серые волки" и игиловцы.

"Без поддержки киевских элит, пусть даже негласной, ни один лагерь на территории Херсонской области не смог бы существовать", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты предлагают крымчанам отдыхать в Заполярье.