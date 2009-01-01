В Киеве суд избрал меры пресечения "служителям Фемиды", которые пытались дать взятку Холодницкому

Подберезный и Овчаренко могут выйти на свободу после внесения залога.

Судейский молоток, иллюстрация zn.ua

В Киеве Печерский райсуд избрал меры пресечения председателю Кировского райсуда Днепра Геннадию Подберезному и бывшей судье последнего суда Натальи Овчаренко, которые предлагали взятку главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook.

По ее данным, суд решил арестовать "служителей Фемиды" на 60 суток, однако они могут выйти на свободу после внесения залога в размере пяти миллионов гривен.

"Овчаренко (в суде — Ред.) заявила, средств на внесения залога она не имеет. И не смогла объяснить, откуда в кабинете главы САП появились 50 тысяч долларов… утверждала, что это Холодницкий требовал он нее деньги", — говорится на сайте "5 канала".

Ранее в СБУ сообщили, что двое судей из Днепропетровской области предлагали Назару Холодницкому взятку в размере 300 тыс. долларов за закрытие уголовного производства. Узнать больше об инциденте можно здесь.