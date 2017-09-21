Предлагали 300 тысяч долларов. Двух судей задержали при попытке дачи взятки Холодницкому

Двое судей из Днепропетровской области предлагали руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому взятку в размере 300 тысяч долларов США с целью закрытия уголовного дела.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили двух судей из Днепропетровской, которые предложили взятку в 300 тысяч долларов США руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры", — говорится в сообщении.

"Правоохранители установили, что председатель одного из райсудов Днепра решила "помочь" подчиненному судье избежать уголовной ответственности по ранее раскрытому факту получения взятки, который расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что председатель райсуда вышла с "предложением решить вопрос" на руководителя САП. Назар Холодницкий сразу же обратился с соответствующим заявлением в Генпрокуратуру", — отмечают в СБУ.

"Сотрудники СБУ задержали обеих судей в Киеве, в кабинете руководителя САП, при передаче первой части взятки в размере 50 тысяч американских долларов. Показательно, что одна из судей, находясь под следствием, совершила новое уголовное преступление. Поскольку к ней была применена мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного средства контроля и запрета отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Обе судьи задержаны. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье на взятке погорел помощник нардепа.

Фото: СБУ.