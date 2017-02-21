В Минобороны рассказали о новой тактике боевиков под Авдеевкой

Возле Лебединского подорвался грузовик с военными, травмированы семь бойцов, сказал Мотузяник.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В понедельник, 20 февраля, подбоевики изменили тактику — утром интенсивность минометных обстрелов уменьшилась, а на передовую выходили снайперы.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.

В то же время он сообщил, что за прошлые сутки на Донбассе два украинских военных были ранены из-за вражеского обстрела позиции шахта "Бутовка".

"Семь военнослужащих получили травмы в результате подрыва грузовика на неизвестном взрывном устройстве. Инцидент произошел в районе Лебединского. Также в госпитале умер офицер ГСЧС, получивший тяжелое ранение в Авдеевке 2 февраля", — отметил спикер.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.