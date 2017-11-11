В Польше выдвинули новую претензию: Украина не расплатилась за Катынь

С украинской стороны не хватает решений, которые бы способствовали прогрессу, заявил Цихоцкий.

В Польше выдвинули новую претензию ex.ua

Во взаимоотношениях между Украиной и Польшей существует вопрос расплаты за "катынское" преступление.

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий в комментарии Польскому агентству (ПАП), сообщает "Европейская правда".

Вместе с тем, он отметил, что польское Министерство иностранных дел (МИД) не имеет дефицита в связях с украинскими чиновниками.

"С украинской стороны не хватает решений, которые бы способствовали прогрессу в некоторых двусторонних вопросах, которые в общих чертах называются историческим диалогом", — сказал Цихоцкий.

"Те вопросы известны украинской стороне много лет. Они появились не во время текущей каденции Сейма. Это и вопросы применения языка советских времен про польскую оккупацию (западных украинских земель). Это и вопросы церковной собственности римо-католической общины. Это и вопрос бездумной реабилитации или глорификации УПА и расплата за катынское преступление", — рассказал Цыхоцкий.

Вероятно, политик имел в виду польско-украинский конфликт на Волыни в годы Второй мировой войны, но, оговорившись, вместо "волынский" сказал "катынский". Иначе непонятно, как Украина должна рассчитываться за преступление, которое совершил НКВД по приказу Иосифа Сталина.

Вице-министр также упомянул о решении украинской стороны, которые "нивелируют наши двусторонние заявления", как вот "нацелено на доброе имя Польши" чествование солдат Карпатской Сечи на Верецком перевале с участием украинского вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. То почтение, по его словам, является обвинением поляков в массовых преступлениях 1939 года.

Катынское преступление — расстрел НКВД военнопленных офицеров Войска Польского в лесу под Катынь. Смоленской области и других местах в 1940 году.

Напомним, президент Петр Порошенко поговорил по телефону с главой Польши Анджеем Дудой, поздравил политика с днем независимости его страны, также они обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

Ранее директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович говорил, что Украину и Польшу хочет рассорить "третья сторона" — Россия, но нынешнее обострение отношений между странами, к сожалению, не приходится воспринимать как исключительно провокацию РФ.