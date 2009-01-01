В России рассказали, сколько еще "гумконвоев" хотят отправить на Донбасс

Очередной конвой может вторгнуться на восток нашей страны до конца месяца.

Авто российского "гумконвоя", иллюстрация фото: mchs.gov.ru

за шесть месяцев 2017 года планирует отправить на Донбасс шесть так называемых

Об этом рассказал глава МЧС РФ Владимир Пучков, пишет Интерфакс.

В то же время он уточнил, что очередной "гумконвой" будет отправлен на восток Украины до конца января.

"Мы планируем, что ежемесячно будет, как правило, ходить по одному конвою. На ближайшие шесть месяцев все планы и программы составлены", — сказал чиновник.

Напомним, с середины августа 2014 года Россия уже отправила на Донбасс 59 колонн автомобилей, в которых якобы была "гуманитарная помощь". Последний "гумконвой" вторгся в Украину 22 декабря 2016-го.