Вражеские обстрелы и ответки сил АТО. Стало известно, как прошли сутки на фронте

На востоке Украины вчера противник более 10 раз стрелял.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что бойцы восемь раз открывали ответный огонь на поражение противника.
На Донецком направлении под огонь вражеских гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в конце суток попали опорники возле Авдеевки и шахты "Бутовка", из противотанковых гранатометов и вооружения БМП оккупанты более часа били на подступах к Каменке.
На Приморском направлении террористы применяли крупнокалиберные пулеметы неподалеку Широкиного и Старогнатовки, а вблизи Водяного — гранатомет.
На Луганском направлении вечером злоумышленники почти полтора часа обстреливали наших защитников в районе Крымского из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов.
Ранее первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг говорил, что ситуация в зоне АТО может легко внезапно обостриться.