Вражеские обстрелы и ответки сил АТО. Стало известно, как прошли сутки на фронте

На востоке Украины вчера противник более 10 раз стрелял.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

за прошедшие сутки — 22 октября — боевики 12 раз нарушили, обстреляв позиции украинских воином, ранен один наш защитник.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что бойцы восемь раз открывали ответный огонь на поражение противника.

На Донецком направлении под огонь вражеских гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в конце суток попали опорники возле Авдеевки и шахты "Бутовка", из противотанковых гранатометов и вооружения БМП оккупанты более часа били на подступах к Каменке.

На Приморском направлении террористы применяли крупнокалиберные пулеметы неподалеку Широкиного и Старогнатовки, а вблизи Водяного — гранатомет.

На Луганском направлении вечером злоумышленники почти полтора часа обстреливали наших защитников в районе Крымского из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов.

Ранее первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг говорил, что ситуация в зоне АТО может легко внезапно обостриться.

Видео: Військове телебачення України