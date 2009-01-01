Встреча Волкера и Суркова в Минске пройдет в закрытом режиме — СМИ

Встреча должна начаться во второй половине дня.

Курт Волкер Скриншот

Специальный представитель государственного департамента США по делам Украины21 августа в Минске встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрия Мирончика сообщает "Радио Свобода".

"Могу подтвердить, что встреча готовится и состоится сегодня. Но она будет проходить в закрытом для прессы режиме", — сказал он и не исключил, что МИД Беларуси может сообщить о начале встречи.

Как сообщили в посольстве США в Минске, ожидается, что встреча должна начаться во второй половине дня. Там также позже не исключают предоставления дополнительной информации, но на данный момент лишь подтверждают, что Курт Волкер должен прибыть в Минск 21 августа.

Волкер вместе с Сурковым должны обсудить российско-украинские отношения и урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

После этого Волкер посетит Вильнюс для обсуждения украинского вопроса с правительством Литвы, а позже, 23 августа, приедет в Украину.

Ранее "Главред" сообщал, что, по мнению директора информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, после визита в зону АТО спецпредставителя США по Украине Курта Волкера был обозначен ряд важнейших шагов по урегулированию конфликта, первый из которых — "длительное прекращение огня".