ДТП под Киевом. Volkswagen выскочил на встречку и протаранил два авто, есть погибшие

Volkswagen Caddy, совершая маневр по обгону транспортного средства, выехал на полосу встречного движения.

Главред

В Киевской области в результате ДТП погибли двое людей, одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

"ДТП произошло в районе населенного пункта Глеваха. Сейчас там произошла небольшая пробка, но работники полиции приняли все меры, чтобы пере направить транспортный поток в объезд этого ДТП", — сообщил пресс-секретарь.

Также сообщается, что "автомобиль Volkswagen Caddy, совершая маневр по обгону транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, потом не справился с управлением и совершил боковое столкновение с автомобилем Сhevrolet. Потом совершил еще одно столкновение с другим автомобилем".

Вследствие ДТП в автомобиле Volkswagen Caddy, который и совершал обгон, погибли два человека. Также один пассажир Shevrolet госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, в Днепре Chevrolet врезался в столб, три человека погибли.