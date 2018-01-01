"Душил задержанного на глазах у его детей": в Днепре разгорается скандал вокруг копов. Видео

На видео слышно, как детвора кричит: "Отпустите его! Ну пожалуйста!"

В Днепре возник конфликт вокруг поведения патрульных при задержании. dpsu.gov.ua

В Днепре разгорается конфликт вокруг поведения патрульных, которые при задержании, возможно, превысили полномочия.

Видео задержания распространяется в соцсетях. На нем видно, как коп душит мужчину на глазах у его же детей. При этом слышно, как детвора кричит: "Отпустите его! Ну пожалуйста!" Пользователи отмечают, что полицейский применил силу без предупреждения.

Как выяснили местные СМИ, произошел инцидент еще 9 июля, около часа ночи. Правоохранителей вызвали из-за шумной компании нетрезвых людей – причем вызывать пришлось трижды. Дело закончилось составлением админпротоколов. Семейную пару же – героев злополучного видео – копы сопроводили домой для установления личности: у тех при себе не было документов.

При этом у правоохранителей своя версия случившегося: по их словам, на видео видно далеко не все. В подъезде люди, по их словам, стали сами раздувать конфликт, оскорбляя, в том числе нецензурно, патрульных. Из квартиры выскочили дети, а пьяный молодой человек толкнул ребенка. Именно это, по утверждению полицейских, и послужило причиной дальнейшего задержания мужчины.

Ранее под Днепром найдена мертвой пропавшая накануне 13-летняя девочка. Девятиклассницу нашли в воде со множественными следами ножевых ранений.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram