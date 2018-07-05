Под Днепром найдена мертвой пропавшая накануне 13-летняя девочка

В Никополе Днепропетровской области найдена мертвой 13-летняя Елизавета Корешникова, которая 4 июля ушла из дома к подруге в местный детский лагерь "Великий луг", и связь с ней была утеряна.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области, 5 июля девятиклассница была найдена мертвой.

По информации правоохранителей, труп девочки с шестью ножевыми ранениями найден в реке неподалеку от лагеря. По предварительным данным, факта изнасилования не зафиксировали.

Отмечается, что на протяжении суток в Никополе пропавшую Елизавету искали 220 работников всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и неравнодушные жители города. Полиция обследовала территорию с вертолета.

По факту тяжкого преступления открыли уголовное дело по статье "умышленное убийство". Полиция выясняет детали трагедии и продолжает поиск виновника убийства, которому грозит пожизненное заключение.

Напомним, в городе Мелитополь Запорожской области в ходе спора из-за Украины убили студента. Стрелявший задержан.