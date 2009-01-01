Из "армии Новороссии" сбежали две банды казаков" с оружием в руках

Все чаще дезертиры бегут обратно в Россию.

После того как "армия Новороссии" получила из РФ подкрепление — 300 донских "казаков" и десятки танков — оказалось, что далеко не все "казаки" горят желанием воевать на стороне боевиков Донбасса, а предпочитают сбегать на Родину с оружием в руках.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, отмечается увеличение количества случаев дезертирства и возвращения с оружием из оккупированной территории Донбасса в РФ представителей "казачьих" формирований.

С 20 февраля продолжается поиск двух групп казаков, которые со штатным оружием самовольно оставили места расположения подразделений, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что боевиков ДНР вербуют на войну в Сирию, а на Донбасс гонят российских "казаков".