Из "армии Новороссии" сбежали две банды казаков" с оружием в руках

Все чаще дезертиры бегут обратно в Россию.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, отмечается увеличение количества случаев дезертирства и возвращения с оружием из оккупированной территории Донбасса в РФ представителей "казачьих" формирований.
С 20 февраля продолжается поиск двух групп казаков, которые со штатным оружием самовольно оставили места расположения подразделений, добавили в ГУР МОУ.
Ранее "Главред" сообщал, что боевиков ДНР вербуют на войну в Сирию, а на Донбасс гонят российских "казаков".