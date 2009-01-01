На Ровенщине 400 вооруженных копателей янтаря уничтожают железнодорожные пути

Охотники за янтарем не пустили полицию и работников железной дороги к месту инцидента

Уничтожаемая ветка железной дороги rv.npu.gov.ua

В среду, 1 марта, вохотники за янтарем повредили подъездные железнодорожные пути, ведущие к Клесовскому карьеру.

Это случилось в Сарненском районе, о чем со ссылкой на пресс-службу "Укрзалізниці" сообщает УНИАН.

Как оказалось, на месте инцидента, в районе железнодорожного полотна, работало около 80 мотопомп, с помощью которых добывают янтарь. В результате и было повреждено земляное полотно ж/д путей.

На место добычи янтаря прибыли сотрудники полиции, но их встретила вооруженная группа в составе почти 400 человек. Часть из них препятствовала доступа к месту инцидента полиции и работникам железной дороги.

А в отделе коммуникации полиции Ривненской области, по состоянию на утро 2 марта, зафиксирован факт сопротивления полицейским, которые прибыли на место происшествия, со стороны янтарокопателей.

По данным пресс-службы "Укрзалізниці", сегодня, 2 марта, янтарокопатели продолжают разрушать железнодорожные пути. Посторонние лица продолжают добывать янтарь на территории Клесовского карьера. В результате действий злоумышленников уже повреждены 300 метров железнодорожных подъездных путей к карьеру.

По оперативной информации департамента безопасности "Укрзалізниці", по состоянию на утро 2 марта, на месте инцидента находится более 100 посторонних лиц, работают 10 мотопомп. 300 метров земляного полотна пути промыто водяными насосами через каждые 15-20 метров. Сам карьер пока не захвачен, он находится под контролем железной дороги.

Напомним, месяцем ранее в Сарненском районе бандиты застрелили скупщика янтаря.

фото: rv.npu.gov.ua