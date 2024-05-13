Поляки нашли новую причину блокирования границы с Украиной: что произошло

Польша приостановила переговоры с Украиной по вопросу протестов польских фермеров на границе из-за подозрения в коррупционных действиях, которое выдвинули министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому и его заместителю Маркияну Дмитрасевичу.
Об этом заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сказал в интервью Dziennik Gazeta Prawna.
Известно, что следующий раунд переговоров должен был состояться 14 мая, однако его отменили.
Он подчеркнул, что "этот вопрос должен быть прояснен" и добавил, что протесты польских фермеров почти завершились, а те, что время от времени происходят до сих пор, "организуют по политическому заказу".
По мнению министра сельского хозяйства Польши, эти акции организовывают люди, которые "привыкли проводить кампании перед выборами в Европейский парламент".
Протесты польский фермеров - последние новости
Блокирование польско-украинской границы является необоснованной мерой, которая негативно влияет на экономику и устойчивость Украины в контексте противодействия российской вооруженной агрессии. Об этом ранее говорил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше в 2014-2022 годах Андрей Дещица считает, что блокада границы поляками вредит экономике обеих стран и позиции Польши на международной арене.
29 апреля, польские протестующие прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская", сообщили в Государственной пограничной службе.
Кто такой Михал Колодзейчак?
Михал Колодзейчак - польский фермер, политик, основатель и президент общественно-политического движения Agrounia. Депутат польского сейма 10-го созыва. С 2023 года государственный секретарь в Министерство сельского хозяйства и сельского развития Польши, пишет Википедия.
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