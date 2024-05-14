Головокружительная оптическая иллюзия: что скрывает красная точка

Все, что нужно сделать, это сфокусироваться на центре снимка на несколько секунд. Что вы увидите?

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Эта оптическая иллюзия скрывает животное / Коллаж: Главред, фото: tiktok.com/@jayancl

Оптические иллюзии могут творить чудеса со зрением и восприятием того, что изображено на картинке. Также они дают глубокое понимание того, как наш мозг обрабатывает сложную визуальную информацию. А некоторые - даже могут раскрыть скрытые черты характера. Ранее Главред предлагал вам узнать то, что о чем вы и не подозревали. Читайте материал: Сногсшибательная оптическая иллюзия, которую могут разгадать не все: узнайте свой характер.

Новая задача не менее интересна. Оптическую иллюзию опубликовал в Tik Tok пользователь с ником @Jayancl.

Ваша задача — попытаться обнаружить буйвола, глядя на красную точку в течение нескольких секунд. Звучит легко, правда? Но на самом деле это не так.

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Не всем удается рассмотреть "волшебство" на фотографии. Получится ли это у вас?

Чем дольше вы будете фокусироваться на центре, тем лучше будут ваши результаты.

По словам пользователя TikTok, вы начнете видеть, как все движется, но только если вы будете продолжать фокусироваться на красной точке и не станете моргать, то заметите животное.

Ранее Главред предлагал разгадать лучшую оптическую иллюзию 2024 года. Она называется "Поворот на дороге" и была разработана исследователями из Университета Райса в Техасе. Эта иллюзия заставит вас подвергнуть сомнению все, что вы знаете.

Что такое оптическая иллюзия Оптическая (зрительная) иллюзия — это ошибка в зрительном восприятии, вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа, а также физическими причинами ("сплюснутая Луна", "сломанная ложка" в стакане с водой), пишет Википедия. Причины оптических иллюзий исследуют как при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зрительного восприятия. В художественных изображениях намеренное искажение перспективы вызывает особые эффекты, лучше всего известные по работам Мориса Эшера. Создание оптических иллюзий часто было темой работ Сальвадора Дали. Некоторые оптические иллюзии изучались в рамках гештальтпсихологии.

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