УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Головокружительная оптическая иллюзия: что скрывает красная точка

Анна Ярославская
14 мая 2024, 01:31
31
Все, что нужно сделать, это сфокусироваться на центре снимка на несколько секунд. Что вы увидите?
Оптическая иллюзия
Эта оптическая иллюзия скрывает животное / Коллаж: Главред, фото: tiktok.com/@jayancl

Оптические иллюзии могут творить чудеса со зрением и восприятием того, что изображено на картинке. Также они дают глубокое понимание того, как наш мозг обрабатывает сложную визуальную информацию. А некоторые - даже могут раскрыть скрытые черты характера. Ранее Главред предлагал вам узнать то, что о чем вы и не подозревали. Читайте материал: Сногсшибательная оптическая иллюзия, которую могут разгадать не все: узнайте свой характер.

Новая задача не менее интересна. Оптическую иллюзию опубликовал в Tik Tok пользователь с ником @Jayancl.

Ваша задача — попытаться обнаружить буйвола, глядя на красную точку в течение нескольких секунд. Звучит легко, правда? Но на самом деле это не так.

видео дня

Не всем удается рассмотреть "волшебство" на фотографии. Получится ли это у вас?

Чем дольше вы будете фокусироваться на центре, тем лучше будут ваши результаты.

По словам пользователя TikTok, вы начнете видеть, как все движется, но только если вы будете продолжать фокусироваться на красной точке и не станете моргать, то заметите животное.

Ранее Главред предлагал разгадать лучшую оптическую иллюзию 2024 года. Она называется "Поворот на дороге" и была разработана исследователями из Университета Райса в Техасе. Эта иллюзия заставит вас подвергнуть сомнению все, что вы знаете.

Что такое оптическая иллюзия

Оптическая (зрительная) иллюзия — это ошибка в зрительном восприятии, вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа, а также физическими причинами ("сплюснутая Луна", "сломанная ложка" в стакане с водой), пишет Википедия.

Причины оптических иллюзий исследуют как при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зрительного восприятия.

В художественных изображениях намеренное искажение перспективы вызывает особые эффекты, лучше всего известные по работам Мориса Эшера.

Создание оптических иллюзий часто было темой работ Сальвадора Дали.

Некоторые оптические иллюзии изучались в рамках гештальтпсихологии.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости оптическая иллюзия
Реклама

Главное за день

Харьковщину штурмуют десятки тысяч россиян: что происходит на "горячих" направлениях

Харьковщину штурмуют десятки тысяч россиян: что происходит на "горячих" направлениях

01:41 Украина
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

22:44 Украина
9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

22:23 Синоптик
Все главные новости

Популярное

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской 371036

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали 50600

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре 11572

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов 9627

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов

Последние новости

03:00

Синяки и кровотечение в глазу: звезду "Подпольной империи" избили в Нью-Йорке

02:00

"Приеду в Киев и помогу ВСУ": Андрей Макаревич пообщался с "Владимиром Зеленским"

01:41

Харьковщину штурмуют десятки тысяч россиян: что происходит на "горячих" направлениях

01:31

Головокружительная оптическая иллюзия: что скрывает красная точкаВидео

01:00

Россия расширяет "кулак" наступления дальше Харьковщины: еще две области под угрозой

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникПутин понял, что может проиграть войну, потому грозит «ядеркой» – Александр Сотник
13 мая, понедельник
23:28

Фронтвумен The Hardkiss получила престижную британскую премию BAFTA

23:18

Общение как с живым человеком: OpenAI представила самую мощную модель GPT-4oВидео

22:44

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

22:42

Умеет покорять: Елена Зеленская восхитила своим видом во время визита в Сербии

Реклама
22:23

9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

22:07

Войска Эстонии подстрахуют ВСУ: Таллинн заговорил о переброске солдат в Украину

21:49

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка

21:45

Как постирать траву на джинсах в домашних условиях: впечатляющие лайфхаки

21:10

Радоница 2024: что нельзя делать в поминальные дни после Пасхи

21:10

F-16 будут в Украине в течение месяца: Дания сделала важное заявление

21:00

"Уничтожаем пехоту и технику РФ": ВСУ перешли к контрударам на Харьковщине

20:57

Анна Тринчер перенесла операцию и разрыдалась от результата - подробности

20:12

"Волчанск превращается в Бахмут": в полиции рассказали ужасающие подробности

20:02

ВСУ отбросили россиян: зачищают Волчанск и наносят огневое поражение по врагу

19:49

Оккупанты уже под Волчанском, Путин меняет Шойгу на "переправе": чего ждать на фронте

Реклама
19:35

Путин готовится к затяжной войне с Украиной и блоком НАТО – Илья Пономарев

19:10

Как ВСУ удалось сбить новейший вертолет РФмнение

19:09

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов

19:04

"Человека уже мобилизуют": в ВР объяснили, как можно будет оспорить решение ТЦК

18:25

Застряли на одном месте: оккупанты просчитались во время наступления на Харьков

18:22

Леся Никитюк впервые засветила татуировку в честь любимой женщины

18:19

В бой бросили резервы: на Харьковщине у РФ частичный успех, названо направление

18:09

Полетела стая дронов и арта: ВСУ разгромили колонну РФ на ХарьковщинеВидео

17:44

"Прессинг был": Аlyona Аlyona призналась, как они нарушили правила Евровидения

17:20

РФ может пойти в новую атаку: у Зеленского назвали вероятное направление

17:13

Как почистить кондиционер своими руками: приемы, которые не угробят агрегат

17:08

Reuters: один из крупнейших НПЗ России остановил работу после "прилетов" дронов

17:04

Путин назначил преемника, но его убьютВидеоблоги

17:04

Jerry Heil после Евровидения не вернулась в Украину: что случилосьВидео

17:04

"Прилет" был в нескольких километрах от Путина: удивительные детали ударов по РФ

17:02

Бомбическая закуска, аж слюнки потекут: рецепт за 10 минутВидео

16:51

Поляки нашли новую причину блокирования границы с Украиной: что произошло

16:44

Когда впервые пикировать помидоры: урожай поразит масштабами

16:27

Ветеран и герой: СТБ назвал имя нового уникального Холостяка

16:17

С Leopard 2, БМП и артснарядами: Испания готовит новый пакет помощи для Украины

Реклама
16:04

РФ растягивает линию фронта, "серая зона" выросла: ОВА о ситуации на Харьковщине

15:38

Три пчелы спрятались на деревьях: лишь единицы найдут их всего за 12 секунд

15:36

Летели бомбить Харьков: по многоэтажке в Белгороде "жахнула" армия России

15:18

В Крыму нанесен удар по секретной в/ч РФ: командир уничтожен, есть раненые – СМИ

15:07

"Сложно находить взаимность": Макс Барских рассказал про проблемы в личной жизниВидео

14:40

Как нельзя одеваться после 40: стилист назвала главные ошибки

14:30

Взрывчатку прятали в чай: СБУ сорвала четыре теракта РФ в Киеве к 9 маяФото

14:13

"Поднимут до 3,5-4 грн": в Украине взлетят тарифы на свет

14:01

Nemo спели "Teresa & Maria" на украинском - реакция alyona alyona и Jerry HeilВидео

13:57

Территории им не нужны: реальные цели оккупантов в Харьковской области

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять