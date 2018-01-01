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Поезд-убийца. В метро Киева погиб пассажир

Сегодня, 07:16

В подземке трагедия произошла вчера вечером.

метро
В метро Киева пассажир попал под поезд и погиб Delfi.ua
В четверг вечером, 28 июня, в метро Киева на красной линии поезд убил пассажира, движение приостанавливали.

Смертельный инцидент произошел на станции "Левобережная", говорится на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально. Движение по линии восстановлено в обычном режиме", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале мая в киевском метро на одной из станций нашли тело мужчины, на месте происшествия были правоохранители и медики. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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Киев, метро, человек, погиб
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