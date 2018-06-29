Поезд-убийца. В метро Киева погиб пассажир

В четверг вечером, 28 июня, в метро Киева на красной линии поезд убил пассажира, движение приостанавливали.

Смертельный инцидент произошел на станции "Левобережная", говорится на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально. Движение по линии восстановлено в обычном режиме", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале мая в киевском метро на одной из станций нашли тело мужчины, на месте происшествия были правоохранители и медики. Узнать больше о случившемся можно здесь.