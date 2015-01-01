Сегодня боевики более 25 раз стреляли, силы АТО понесли потери

На востоке нашей страны террористы открывали огонь из разного оружия.

Каска, иллюстрация Reuters

Во вторник, 10 января, вс начала суток и до 18 часов боевики 26 раз стреляли, погиб один украинский военный, два — ранены.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, террористы открывали огонь из разного оружия на трех направлениях.

"На Мариупольском из минометов били по Талаковке", — отметили в пресс-службе.

Из гранатометов разных калибров противник атаковал этот же населенный пункт, Марьинку, Водяное и Широкино, из стрелкового оружия открывал огонь по Павлополю, Новотроицкому. Также по Новотроицкому работал снайпер.

На Луганском направлении враг стрелял из минометов и противотанковых ракетных комплексов по Новозвановке.

На Донецком — из минометов разных калибров бил по Авдеевке, Крутой Балке, Зайцево и Опытному. По последнему противник вел огонь и из вооружения БМП.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на Светлодарской дуге силовики заняли новые позиции, "очень постарались, самое главное — все сделали тихо". Ознакомиться со сведениями активиста можно здесь.

Видео: Військове телебачення України