Серьезно повреждены авто, могут быть жертвы. Под Киевом произошло масштабное ДТП, фото

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1 / 3 Под Киевом произошла масштабная авария, возможно, есть погибшие (tsn.ua)

Авария случилась сегодня утром в Гостомеле, выезд в столицу был затруднен.

Под Киевом произошла масштабная авария, возможно, есть погибшие tsn.ua

В поселке Гостомель (находится под Киевом) произошла авария с участием минимум четырех автомобилей, машины получили серьезные повреждения, могут быть погибшие.

Масштабное ДТП случилось в среду утром, 16 мая, выезд в столицу со стороны поселка, Бучи, а также Ирпеня затруднен, пишет ТСН со ссылкой на данные корреспондента.

"По неофициальной версии, один из участников дорожного движения выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение… Что именно стало причиной ДТП, сейчас устанавливают полицейские", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая в Дарницком районе Киева авто Toyota RAV4 вылетело на полосу встречного движения и врезалось в фуру, водитель иномарки погиб мгновенно. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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