Убийство военного сослуживцем в Марьинке: возможный стрелок был сильно пьян

Сегодня правоохранители могут объявить о подозрении возможному злоумышленнику.

Возможный убийца военного в Марьинке находился в состоянии сильного алкогольного опьянения Reuters

В Марьинке Донецкой области военнослужащий, подозреваемый в убийстве своего сослуживца , после совершения преступление был сильно пьян.

Возможный стрелок отрицает свою вину, рассказал военный прокурор сил АТО Олег Цицак со ссылкой на слова свидетеля в комментарии "112 Украина".

"Военнослужащий, который, вероятно, стрелял, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому какие-то объяснения услышать от него вчера (18 февраля — Ред.) мы не имели возможности и права", — отметил собеседник.

По его словам, у правоохранителей есть достаточно объективных данных, чтобы объявить сегодня, 19 числа, возможному злоумышленнику о подозрении в совершении умышленного убийства. "Он опровергает свое участие и объясняет немножко другую картину, в интересах следствия я это озвучивать не буду", — заявил прокурор.

Ранее СМИ писали, что в Марьинке между двумя военнослужащими части А-0409 (30-я отдельная механизированная бригада) Вооруженных Сил Украины возникла ссора, во время которой один из них взял автомат Калашникова и застрелил другого.

Позже в пресс-центре штаба АТО сообщили, что, по предварительным сведениям, в городе боец в результате неосторожного обращения с оружием смертельно ранил сослуживца. Узнать больше об инциденте можно здесь.