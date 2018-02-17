Жестокая расправа сослуживцев над морпехами. Командующий ВМС сделал важное заявление

Причиной убийства четырех морских пехотинцев своими сослуживцами в Широкино Донецкой области не были неуставные отношения, заявил командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко.

"В некоторых средствах массовой информации назывались основной причиной совершения этого преступления неуставные отношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают", — сказал он.

Воронченко подчеркнул, что расследование убийства военных продолжается, и призвал не спекулировать на данной теме и не распространять недостоверную информацию.

Напомним, ранее СМИ назвали причину расстрела морпехов сослуживцами.