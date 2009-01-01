Убийство и расчленение. В Виннице жестоко расправились с местным жителем

Подозреваемые кроме убийства причастны к ограблению другого местного жителя.

Полиция раскрыла убийство жителя Винницы УНИАН

В Виннице произошло жуткое убийство: два злоумышленника убили местного жителя, после чего, разделив его труп на четыре части, спрятали их в разных частях областного центра.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Сообщается, что 38-летнему винничанину во время бытового конфликта были нанесены множественные удары сковородкой по голове, вследствие которых тот скончался.

После этого злоумышленники перенесли тело погибшего в подвал, где оно находилось около двух недель. Затем с целью сокрытия преступления убийцы с помощью электрической болгарки разрезали труп на части и разложили их в пакеты. Преступники избавились от этих доказательств, разбросав пакеты в разных частях областного центра. Уже после задержания подозреваемых полицейские обнаружили почти все части тела, которые были отправлены на экспертизу.

В полиции отметили, что оперативно выйти на след преступников помогло то, что погибший с ноября прошлого года разыскивался как без вести пропавший. Позже было установлено, что подозреваемые кроме убийства причастны к ограблению другого местного жителя.

Сейчас оба злоумышленника находятся под арестом. Продолжается расследование уголовного производства, открытого по ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым может грозить пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове мужчина задушил жену и дочь, а потом покончил с собой.

Видео: Поліція Вінниччини.