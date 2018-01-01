В Донецкой области коп застрелил мужчину

Сотрудника полиции задержали, начато уголовное производство.

Сотрудника полиции, застрелившего человека, задержали УНИАН

В ночь на субботу, 10 февраля, в Донецкой области полицейский не при исполнении служебных обязанностей во время конфликта на бытовой почве из табельного оружия застрелил мужчину

Копа задержали, начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня… около часа ночи", — отметили в ведомстве.

По его данным, полицейский прибыл в Донецкую область для подкрепления из другого региона. В результате конфликта погиб житель города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области, 1969 года рождения.