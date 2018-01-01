В Донецкой области коп застрелил мужчину

Сотрудника полиции задержали, начато уголовное производство.
Копа задержали, начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.
"Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня… около часа ночи", — отметили в ведомстве.
По его данным, полицейский прибыл в Донецкую область для подкрепления из другого региона. В результате конфликта погиб житель города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области, 1969 года рождения.