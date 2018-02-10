В Донецкой области коп застрелил мужчину

В ночь на субботу, 10 февраля, в Донецкой области полицейский не при исполнении служебных обязанностей во время конфликта на бытовой почве из табельного оружия застрелил мужчину.

Копа задержали, начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня… около часа ночи", — отметили в ведомстве.

По его данным, полицейский прибыл в Донецкую область для подкрепления из другого региона. В результате конфликта погиб житель города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области, 1969 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Херсоне в одной из квартир копы активно отпраздновали день рождения коллеги — была пьяная драка, один гость вылетел из окна, расположенного на пятом этаже, а другой получил сотрясение мозга и вывих челюсти.