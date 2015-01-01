В Харькове спецназ КОРД накрыл банду экс-сотрудников милиции, опубликованы фото

Бандиты напали на харьковского предпринимателя и отобрали у него 10 тысяч долларов.

В Харькове спецназ КОРД накрыл банду Фейсбук А.Дмитриева

В Харькове полицейское спецподразделение КОРД обезвредило банду, в состав которой входили экс-правоохранители.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУ НПУ в Харьковской области генерал Анатолий Дмитриев.

"Сегодня утром работники Управления уголовного розыска совместно со спецназовцами "КОРД" задержали группу разбойников в составе четырех человек, среди которых двое — бывшие сотрудники милиции. Один из них уволился три года тому назад, второй — не прошел аттестацию. Бандиты напали на харьковского предпринимателя, отобрали у него 10 тысяч долларов США, 30 тысяч гривен, 4 тысячи евро и завладели его иномаркой", — отметил Дмитриев.

По его словам, преступников удалось задержать в течение нескольких часов после совершения разбойного нападения: "Имущество, денежные средства и оружие изъяли".

"Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами)... Сейчас проверяем задержанных на причастность к совершению других тяжких преступлений. Им грозит до 12 лет тюремного заключения", — добавил Дмитриев.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанный сотрудник Управления СБУ во Львовской области входил в состав банды рэкетиров.

Фото: Фейсбук А.Дмитриева.