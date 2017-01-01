В ужасном ДТП погиб экс-глава Николаевского облсовета, фото с места происшествия

В джипе бывшего чиновника нашли два обгоревших тела.
Экс-чиновник ехал со Снигиревки в Николаев, его гибель "Преступности.Нет" подтвердил собеседник в ГУ Нацполиции в регионе.
По данным издания, на 26-м километре трассы Т-15-08 "Калиновка — Снигиревка — Березнеговатое" автомобиль депутата Toyota Land Cruiser 200 лоб в лоб столкнулся с КамАЗом и загорелся.
Прибывшие на месте происшествия спасатели обнаружили в салоне джипа два обгоревших тела, водителя грузовика госпитализировали. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.
Ранее сообщалось, что в Днепре в ДТП погиб известный донецкий волонтер Леонид Краснопольский — легковушку, в которой он ехал, в бок протаранил джип. Узнать больше об аварии можно здесь.