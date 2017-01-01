В ужасном ДТП погиб экс-глава Николаевского облсовета, фото с места происшествия

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1 / 3 На Николаевщине в ДТП погиб Владимир Луста (news.pn)

В джипе бывшего чиновника нашли два обгоревших тела.

На Николаевщине в ДТП погиб Владимир Луста news.pn

Во вторник, 6 февраля, возле села Партизанское Витовского района Николаевской области внедорожник депутата и бывшего главы Николаевского областного совета Владимира Лусты столкнулся с грузовиком и загорелся, политик погиб.

Экс-чиновник ехал со Снигиревки в Николаев, его гибель "Преступности.Нет" подтвердил собеседник в ГУ Нацполиции в регионе.

По данным издания, на 26-м километре трассы Т-15-08 "Калиновка — Снигиревка — Березнеговатое" автомобиль депутата Toyota Land Cruiser 200 лоб в лоб столкнулся с КамАЗом и загорелся.

Прибывшие на месте происшествия спасатели обнаружили в салоне джипа два обгоревших тела, водителя грузовика госпитализировали. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

Ранее сообщалось, что в Днепре в ДТП погиб известный донецкий волонтер Леонид Краснопольский — легковушку, в которой он ехал, в бок протаранил джип. Узнать больше об аварии можно здесь.