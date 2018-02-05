Гибель волонтера Краснопольского. Стали известны подробности о джипе-убийце

По делу о гибели в Днепре известного волонтера Леонида Краснопольского назначены необходимые экспертизы для установления виновных в ДТП.

"Если есть свидетели данного происшествия, которые еще не обратились в полицию, пожалуйста, обращайтесь", — просит представитель ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Уже известно, что за рулем внедорожника был 25-летний сын главного офтальмолога Днепра, сообщает ТСН.

"Он ехал в своей полосе, и буквально доли секунды. Говорит: папа, у меня перед глазами перпендикулярно стоит машина. Он пытался уйти от столкновения налево, но, к сожалению, эта траектория совпала с траекторией движения этого человека", — рассказал отец водителя Валерий Сердюк.

Краснопольский в Донецке шил мужские костюмы, а в 2014 году его ателье начало кроить одежду для украинских военных. По доносу волонтер попал в застенки террористов "ДНР". "За шпионаж. Ну, я такой шпион... Любитель", — говорил он о себе. Леонид провел в плену пять дней, а когда его освободили, переехал в Днепр и снова начал шить. О своем городе дончанин всегда говорил с улыбкой, про себя — скромно. "У меня в списке приоритетов — победа в войне, освобождение родного Донецка", — рассказал волонтер.

В его патриотической одежде под общим названием "Хунта" воевали вдоль всей линии обороны, а коллегам, которые помогали фронту, Краснопольский дарил эксклюзивные патриотические футболки. Инструктор аэроразведки Эдуард Наумов утверждает, что знает минимум сотню бойцов, одетых лично Леонидом. "Ладно, говори, какой размер? Мне было очень неудобно, но он меня фактически одел в первый мой комплект, в котором я поехал на войну", — рассказал военный.

В 2017 года украинский еврей, или, как он себя называл, Арие Лейб Крайнопольський, осуществил то, о чем мечтал 20 лет: поехал в Израиль, а в стене плача оставил просьбу Богу — беречь Украину. За несколько месяцев до смерти Леонид показал миру украинских супергероев — комикс "Хранители страны". Он мечтал, что его комикс когда-то прочитают в Донецке. "Когда Донецк будет освобожден. А сейчас за такой комикс могут просто убить", — говорил он.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобили ехали в попутном направлении. Автомобиль Kia (в котором находился Краснопольский) осуществлял разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранил автомобиль в бок. В результате водитель Kia погиб.