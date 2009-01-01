Застрелил сослуживец. Стали известны подробности гибели военных на Кировоградщине

Убиты старший сержант и солдат, отметили в прокуратуре.

Солдат с оружием, иллюстрация УНИАН

В Кировоградской областив селе Канатово на территории воинской части, их застрелил сослуживец.

Об этом говорится на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился 10 сентября около 22:40, злоумышленник задержан.

"… на территории одной из воинских частей в Кировоградской области военный… произвел две короткие очереди в направлении двух военнослужащих этой же части, которые выполняли тренировочные упражнения", — отмечается в сообщении.

В результате полученных огнестрельных ранений на месте происшествия скончался старший сержант и солдат. Начато производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что 10 сентября в Кировоградской области погибли два бойца-контрактника 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.