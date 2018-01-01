Динамо - Мариуполь 1:1. Киевляне сенсационно потеряли очки в Премьер-лиге

Счет в матче на 15-й минуте красивым ударом в дальнюю девятку открыл форвард Андрей Борячук.

«Динамо» потеряло очки в матче с «Мариуполем» fpl.ua

В пятницу, 4 мая, в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоялся матч 30-го тура УПЛ, в котором местное "Динамо" не смогло переиграть "Мариуполь", игра завершилась вничью 1:1.

Счет в матче на 15-й минуте красивым ударом в дальнюю девятку открыл форвард "Мариуполя" Андрей Борячук, который принадлежит "Шахтеру", а в мариупольском клубе играет в аренде.

"Динамо" сделало в перерыве две замены — на поле появились Вербич и Мбокани. Именно Мбокани заработал пенальти, и Виктор Цыганков на 55-й минуте забил с 11-метровой отметки — 1:1.

"Динамо" — "Мариуполь" 1:1

Голы: Цыганков, 55 (с пенальти) — Борячук, 15

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Шепелев (Мбокани, 46), Ротань — Цыганков, Шапаренко, Гонсалес (Вербич, 46) — Беседин

"Мариуполь": Гальчук — Яворский, Белый, Быков — Тищенко, Пихаленок (Игнатенко, 65). Дедечко, Демири — Мишнев (Болбат, 86), Тотовицкий — Борячук (Чурко, 90+2)

Предупреждения: Беседин — Мишнев, Борячук, Дедечко, Болбат

Cыграв вничью, "Динамо" может отстать от "Шахтера" на 5 очков, если горняки завтра обыграют "Зарю".

Напомним, ранее дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей заключительного — 32-го — тура сезона 2017/2018 годов.

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