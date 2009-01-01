Киевский госпиталь полон раненых воинов АТО, волонтеры просят помощи

Киевский госпиталь полон ранеными, старыми и новыми, в каждой палате лежат атошники, "есть очень тяжёлые", говорит волонтер.

В Киеве в Главном военном клиническом госпитале остро нуждаются в помощи раненые бойцы АТО.

Об этом сообщила волонтер военного госпиталя Наталья Юсупова в своем Facebook, пишет Обозреватель

По ее информации, несмотря на видимое затишье на фронте, за последнее время у сил АТО на Донбассе больше 10 раненых и 4 погибших.

Она также отметила, что киевский госпиталь полон ранеными, старыми и новыми, в каждой палате лежат атошники: "Есть очень тяжёлые, ампутанты есть, контуженные, с онкологией, с травмами головы и др".

"Прошу всех небезразличных людей помогать госпиталю, самим сложно справляться. Сейчас наступают холода, аппетит обострился, да и одежда нужна, ночью холодно и ребята часто спят одетыми. По потребностям нам нужно все тоже самое, вода, соки, йогурты, кофе, чай, сахар, колбасные изделия, сыр, фрукты. Из одежды кофты на замках, спортивные костюмы, футболки, можно уже и куртки", — написала она.

Как отметила Юсупова, больничный рацион очень скудный, но бойцы не имеют возможности бегать в магазины на костылях и колясках.

"Это наши защитники и мы должны им помочь. Ничего лишнего, только необходимое для нормального восстановления. Солдаты в основном из отдаленных городов, сел от Киева, родственники приезжают редко, сами понимаете какие сейчас цены и сколько стоит проезд и переночевать в Киеве многим негде… Я Вас очень прошу не оставаться равнодушными, мы все ждём окончания войны и делаем все, чтобы наши воины выздоравливали и чувствовали заботу, они заслужили это!" — подчеркнула волонтер.

Напомним, ранее сообщалось, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих ВСУ, ранения получили 269 защитников.