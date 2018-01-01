Кличко планирует значительно расширить парк дорожной спецтехники

В 2018 году Киев закупит еще 100 спецмашин.

В этом году столичные власти планируют приобрести около 100 единиц дорожной спецтехники, в частности, снегоуборочной, для того, чтобы быстрее и эффективнее убирать город во время непогоды. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала "Киев".

Городской голова отметил, что столичная власть закупает современную снегоуборочную технику, которая помогает обеспечивать надлежащую жизнедеятельность Киева.

"Наша задача во время снегопадов - чистить не только ключевые артерии и дороги, но и пешеходные зоны, тротуары, межквартальные поезда. Постепенно мы увеличиваем численность техники, но потребности остаются большими. Когда выпадает снег, мы делаем все, чтобы быстро его убрать, чтобы передвижение по городу было удобным ", - сказал Кличко, сообщает пресс-служба мэра.

При этом, отметил он, чтобы снегоуборочная техника могла эффективно убирать город, столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Кроме того, мэр Киева призвал киевлян во время непогоды не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.

Виталий Кличко отметил, что Киев тратит значительные средства на закупку снегоуборочной техники, поскольку она работает эффективно. В частности, в 2016 году приобретено 30 тракторов для коммунальных управляющих компаний, а в прошлом году количество габаритной снегоуборочной техники увеличена еще на 32 единицы. "Но потребности в технике остаются еще достаточно большими. Нам вдвое нужно увеличить снегоуборочный автопарк "Киевавтодора" и, как минимум, в 10 раз увеличить количество техники, которая убирает межквартальные проезды и пешеходные зоны ", - сказал Виталий Кличко.

В общем к зимнему сезону "Киевавтодор" подготовил 377 единиц снегоуборочной техники. Коммунальные управляющие компании в районах подготовили 335 единиц техники: 195 тракторов и 140 единиц малой механизации. В случае необходимости город привлекать к уборке снега технику 160 подрядных организаций, с которыми подписаны договора. "И на этот год мы запланировали приобрести около 100 единиц дорожной спецтехники, в том числе и снегоуборочной", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко также напомнил, что сейчас во время непогоды есть возможность контролировать, каким образом происходит расчистка города от снега. Помогает это делать система видеонаблюдения. В частности, осуществляется мониторинг местонахождения и режима работы снегоуборочной техники с помощью GPS-трекеров, которые установлены на коммунальную спецтехнику, в том числе и снегоуборочную.

"Мы делаем все, чтобы все коммунальные службы во время непогоды эффективно работали. В прошлом году, когда во время снегопадов "остановились" некоторые города - Днепр, Одесса, то все 100 процентов коммунального транспорта Киева вышли на маршруты ", - подчеркнул Виталий Кличко.