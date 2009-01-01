На выходных в Киеве перекроют 47 улиц, карта марафона

Движение транспорта будет ограничено с 6:00 до 19:30 8 октября.
7 октября
В этот день пройдут подготовительные работы на улице Крещатик, в связи с чем движение транспорта будет ограничено с 6:00 до 19:30 8 октября, сообщается на сайте Vgorode.
8 октября
улица Крещатик — до 19:30
Европейская площадь — с 8:30 до 15:00
улица Грушевского — с 8:30 до 15:00
Петровская аллея — с 8:00 до 11:50 и с 13:40 до 14:20
Парковая дорога — с 8:00 до 11:50 и с 13:40 до 14:20
Аллея Героев Крут — с 8:00 до 10:30
улица Лаврская — с 8:30 до 11:00
улица Запещерная — с 8:30 до 11:00
бульвар Дружбы Народов — с 8:30 до 11:30
мост Патона — с 8:30 до 11:00
проспект Соборности — с 8:30 до 11:00
Лыбедская площадь — с 9:30 до 11:30
улица Большая Васильковская — с 9:30 до 15:00
Владимирский спуск — с 9:30 до 13:00
улица Сагайдачного — с 9:30 до 13:00
Контрактовая площадь — с 9:50 до 13:00
улица Константиновская — с 9:50 до 13:00
улица Притисско-Никольская — с 9:50 до 13:00
улица Хорива — с 9:50 до 13:00
улица Верхний Вал — с 9:50 до 13:00
улица Нижний вал — с 9:50 до 13:00
улица Почайнинская — с 9:50 до 13:00
улица Введенская — с 9:50 до 13:00
улица Волошская — с 9:50 до 13:00
улица Оболонская — с 9:50 до 13:00
улица Межигорская — с 9:50 до 13:00
улица Глубочицкая — с 9:50 до 13:40
улица Черновола — с 9:50 до 13:40
улица Злотоусовская — с 10:10 до 13:40
улица Павловская — с 10:10 до 13:40
улица Винниченка - с 10:10 до 13:40
улица Обсерваторная — с 10:10 до 13:40
улица Сечевых Стрельцов — с 10:10 до 13:40
Львовская площадь — с 10:10 до 14:00
улица Большая Житомирская — с 10:10 до 14:00
улица Десятинная — с 10:10 до 14:00
Михайловская площадь — с 10:10 до 14:00
кольцо возле Михайловского златоверхий монастырь — с 10:10 до 14:00
улица Трехсвятительская — с 10:10 до 14:00
Владимирский проезд — с 10:10 до 14:00
Софийская площадь — с 10:10 до 14:00
улица Владимирская — с 10:10 до 14:00
бульвар Шевченко — с 10:20 до 14:40
площадь Победы — с 10:20 до 14:40
проспект Победы — с 10:20 до 14:40
улица Саксаганского — с 10:20 до 14:50
улица Жилянская — с 9:30 до 15:00