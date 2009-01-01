На выходных в Киеве перекроют 47 улиц, карта марафона

Движение транспорта будет ограничено с 6:00 до 19:30 8 октября.

В эти выходные, 7 и 8 октября, в Киеве перекроют 47 улиц в связи с проведением марафона Wizz Air Kyiv City Marathon 2017. Проехать не смогут ни машины, ни велосипеды.

7 октября

В этот день пройдут подготовительные работы на улице Крещатик, в связи с чем движение транспорта будет ограничено с 6:00 до 19:30 8 октября, сообщается на сайте Vgorode.

8 октября

улица Крещатик — до 19:30

Европейская площадь — с 8:30 до 15:00

улица Грушевского — с 8:30 до 15:00

Петровская аллея — с 8:00 до 11:50 и с 13:40 до 14:20

Парковая дорога — с 8:00 до 11:50 и с 13:40 до 14:20

Аллея Героев Крут — с 8:00 до 10:30

улица Лаврская — с 8:30 до 11:00

улица Запещерная — с 8:30 до 11:00

бульвар Дружбы Народов — с 8:30 до 11:30

мост Патона — с 8:30 до 11:00

проспект Соборности — с 8:30 до 11:00

Лыбедская площадь — с 9:30 до 11:30

улица Большая Васильковская — с 9:30 до 15:00

Владимирский спуск — с 9:30 до 13:00

улица Сагайдачного — с 9:30 до 13:00

Контрактовая площадь — с 9:50 до 13:00

улица Константиновская — с 9:50 до 13:00

улица Притисско-Никольская — с 9:50 до 13:00

улица Хорива — с 9:50 до 13:00

улица Верхний Вал — с 9:50 до 13:00

улица Нижний вал — с 9:50 до 13:00

улица Почайнинская — с 9:50 до 13:00

улица Введенская — с 9:50 до 13:00

улица Волошская — с 9:50 до 13:00

улица Оболонская — с 9:50 до 13:00

улица Межигорская — с 9:50 до 13:00

улица Глубочицкая — с 9:50 до 13:40

улица Черновола — с 9:50 до 13:40

улица Злотоусовская — с 10:10 до 13:40

улица Павловская — с 10:10 до 13:40

улица Винниченка - с 10:10 до 13:40

улица Обсерваторная — с 10:10 до 13:40

улица Сечевых Стрельцов — с 10:10 до 13:40

Львовская площадь — с 10:10 до 14:00

улица Большая Житомирская — с 10:10 до 14:00

улица Десятинная — с 10:10 до 14:00

Михайловская площадь — с 10:10 до 14:00

кольцо возле Михайловского златоверхий монастырь — с 10:10 до 14:00

улица Трехсвятительская — с 10:10 до 14:00

Владимирский проезд — с 10:10 до 14:00

Софийская площадь — с 10:10 до 14:00

улица Владимирская — с 10:10 до 14:00

бульвар Шевченко — с 10:20 до 14:40

площадь Победы — с 10:20 до 14:40

проспект Победы — с 10:20 до 14:40

улица Саксаганского — с 10:20 до 14:50

улица Жилянская — с 9:30 до 15:00