Подробности пожара на рынке в Киеве: спасатели обнаружили тело человека

Пожар удалось локализовать, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пожар на рынке в Киеве фото: УНН

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Киева на странице в Fаcebook.

"Во время пожара обнаружено тело человека неизвестного пола", — говорится в сообщении.

В то же время пожар удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"25 декабря в 13.00 в Киеве произошел пожар на рынке возле станции метро "Лесная". Пожар локализован в 13.10", — говорится в сообщении.

На месте работают пожарные, площадь возгорания составляет приблизительно 2000 квадратных метров.

Вместе с тем в результате пожара существует угроза повреждения оборудования метрополитена, сообщила пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире "112 Украина".

"Сейчас мы не можем предоставить точные данные. Однако повреждения точно есть. На станции "Лесная" есть значительные повреждения оборудования", — отметила она.

По словам пресс-секретаря, информацию о том, когда будет восстановлено движение метро на станциях "Лесная" и "Черниговская", смогут предоставить лишь после полной ликвидации возгорания.

"Продолжается локализация и ликвидация этого пожара. Только после этого наши специалисты смогут обследовать оборудование, посмотреть, какие ремонтные работы нужно проводить и дать информацию, когда мы сможем возобновить движение", — добавила представитель метрополитена.

Напомним, ранее на Киевщине в городе Вишневое возник пожар в одноэтажном здании на территории металлобазы.