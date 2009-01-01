В Киеве снова запретили продажу алкоголя в киосках

Речь идет о водке, слабоалкогольных напитках и всех спиртосодержащих напитках.

Сегодня, 14 сентября, Киевский городской совет принял решение о запрете продажи алкоголя в МАФах.

Как сообщает пресс-служба горсовета, решение поддержал 81 депутат Киевсовета.

В частности, из вида использования временных сооружений, на которые заключаются паевые соглашения, убирается возможность продажи алкогольных напитков. Речь идет о водке, слабоалкогольных напитках и всех спиртосодержащих напитках.

"Долгое время в Киеве существовала законодательная коллизия. Согласно действующему законодательству, алкогольные напитки можно продавать только в капитальных сооружениях. Законодатель четко определяет, что является капитальным сооружением. Временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружениям и поэтому выдавая договоры долевого участия на продажу алкогольных напитков во временных сооружениях, мы нарушаем действующее законодательство. Это решение регулирует такую коллизионную ситуацию. Более того, отмечу, что запретить продажу спиртного требуют сами киевляне", — заявил автор документа, депутат фракции "Солидарность" в Киевсовете Владислав Михайленко.

Напомним, 17 марта 2016 года Киевсовет принял решение запретить торговлю алкогольными напитками в МАФах, однако Апелляционный административный суд отменил это решение.

фото: kiev.segodnya.ua