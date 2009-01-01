В Киеве задержаны три малолетних гопника, ограбивших пенсионера

Злоумышленники отобрали у старика мобильный и деньги.
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.
В ведомстве уточнили, что правоохранители задержали несовершеннолетних разбойников недалеко от места преступления.
"70-летний пенсионер сообщил, что на железнодорожной платформе он услышал, как подростки нецензурно выражались, и сделал замечание", — отметили в полиции.
Потом злоумышленники подошли к нему и отобрали мобильный и деньги. Нападавшими оказались трое 16-летних местных жителей. По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса, подросткам грозит до семи лет лишения свободы.
На странице отдела коммуникации полиции города в Facebook есть фотографии задержанных.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева трое злоумышленников проникли в квартиру пенсионерки, которая была дома, забрали у нее некоторые вещи, небольшую сумму денег и скрылись, их правоохранители задержали возле дома потерпевшей.