В Киеве задержаны три малолетних гопника, ограбивших пенсионера

Злоумышленники отобрали у старика мобильный и деньги.

Сотрудники полиции, иллюстрация фото: unn.com.ua

В Днепровском районе Киева на железнодорожной платформе трое подростков,, отобрали у пенсионера мобильный телефон и деньги.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что правоохранители задержали несовершеннолетних разбойников недалеко от места преступления.

"70-летний пенсионер сообщил, что на железнодорожной платформе он услышал, как подростки нецензурно выражались, и сделал замечание", — отметили в полиции.

Потом злоумышленники подошли к нему и отобрали мобильный и деньги. Нападавшими оказались трое 16-летних местных жителей. По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса, подросткам грозит до семи лет лишения свободы.

На странице отдела коммуникации полиции города в Facebook есть фотографии задержанных.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева трое злоумышленников проникли в квартиру пенсионерки, которая была дома, забрали у нее некоторые вещи, небольшую сумму денег и скрылись, их правоохранители задержали возле дома потерпевшей.