Airbus показал первый полет летающего такси, видео

Разработчики планируют выпустить Alpha One до 2020 года.

Vahana будет перевозить либо одного пассажира, либо какой-нибудь груз Скриншот YouTube

Европейская компания Airbus показала полет своего первого летающего такси Alpha One проекта Vahana.

Полет состоялся еще в конце января в Пендлтоне (штат Орегон, США). Во время первого полноценного летного испытания беспилотный аппарат взлетел на почти 5 метров и провел в небе 53 секунды. Во время следующих испытаний разработчики намерены проверить способность дрона долететь до заданной точки, сообщает DailyMail.

Дрон работает полностью на электричестве, он был разработан по принципу конвертоплана, имеет восемь пропеллеров и шесть роторов. Аппарат может подниматься вертикально и самостоятельно регулирует положение крыльев.

Габариты Alpha One составляют 6,2 м в ширину, 5,7 м в длину и 2,8 м в высоту. Мест в кабине будущего такси не много - всего для одного пассажира или груза весом до 745 кг.

В двухминутном клипе изображена Дебора, компьютерный персонаж, которому нужно добраться из отеля de Anza в Сан-Хосе до садов Yerba Buena в Сан-Франциско.

Вместо того, чтобы бороться с трафиком на земле, она заказывает летный корабль Vahana с помощью приложения для смартфонов, и он забирает ее с указанной площадки.

Vahana забирает ее и завершает поездку в 68 километров за 18 минут, при цене 77 долларов.

В кадре также показаны некоторые из ожидаемых характеристик транспортных средств, включая автоматическое предотвращение препятствий и бортовой климат-контроль.

Разработка Alpha One началась в 2016 году. Компания Airbus планирует вывести продукт на коммерческий рынок до 2020 года.