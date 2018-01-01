Ученые показали, как двигается язык во время разговора и пения, видео

Рассмотреть работу языка ученые смогли с помощью нового вида магнитно-резонансной томографии.

Ученые отследили работу языка во время разговора и во время пения Фото: кадр из видео YouTube-канала MaxPlanckSociety

Исследователи из немецкого Института Макса Планка опубликовали видео, на которых показана работа языка во время разговора и во время пения.

С помощью новой технологии МРТ, которая создает подвижные изображения и анимацию в реальном времени, ученые выяснили, как именно язык участвует в процессе образования человеческой речи, передает Daily Mail.

Новый способ наблюдения за органами тела получил название FLASH2 — с помощью новой технологии ученые получили возможность записывать на видео с частотой до 100 кадров в секунду функционирование всех органов в теле человека. При этом ученые нашли способ значительно увеличить скорость получения итоговых данных — до нескольких минут.

Визуализация отдельных биологических процессов позволит ученым намного быстрее выяснять причину различных заболеваний и быстрее назначать необходимое лечение. Никаких ограничений на процедуру не существует — визуализация позволяет проводить экспресс-сканирование любых органов — от печени и сердца до почек.

Ранее ученые смогли поддержать жизнь в мозге вне тела.

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