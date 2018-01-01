Гарантия качества и эксплуатации. Кличко рассказал о ремонте киевских дорог

Каждый подрядчик, с которым город подписывает контракт на укладку асфальтового покрытия, дает гарантию, сообщил мэр Киева.

Кличко рассказал о ремонте столичных дорог Пресс-служба

Ремонтные работы на столичных дорогах осуществляют компании, которые могут гарантировать качество и соответствующий срок эксплуатации этих дорог, сообщил мэр Киева Виталий Кличко

"Говорят, что асфальт, положенный год назад, сходит весной вместе со снегом. Для того, чтобы предупредить это, каждый подрядчик, с которым город подписывает контракт на укладку асфальтового покрытия, дает гарантию пять лет на эксплуатацию этой дороги", — сказал Кличко в эфире телеканала NewsOne.

Как отметил мэр Киева, в случае, если обнаруживаются определенные дефекты, то компания-подрядчик за свой счет обязана их устранить, сообщает kiev.klichko.org.

"Если появляются трещины или дефекты, то компания за свой счет обязана устранить их. И гарантия на новые дороги — пять лет. Только на таких условиях мы работаем с компаниями-подрядчиками", — добавил Кличко.

Он рассказал, что столичная власть сотрудничает не только с отечественными компаниями, но и с иностранными компаниями-подрядчиками, в частности с турецкими, белорусскими и другими компаниями, которые гарантируют городу хорошее качество и сроки эксплуатации этих дорог. Подрядчиков город выбирает на конкурсной основе.

"Тендеры, все открыто. Все зависит от цены и качества", — подытожил мэр.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил о переходе Киева на современные технологии сохранения энергии.