Гарантия качества и эксплуатации. Кличко рассказал о ремонте киевских дорог

Каждый подрядчик, с которым город подписывает контракт на укладку асфальтового покрытия, дает гарантию, сообщил мэр Киева.
"Говорят, что асфальт, положенный год назад, сходит весной вместе со снегом. Для того, чтобы предупредить это, каждый подрядчик, с которым город подписывает контракт на укладку асфальтового покрытия, дает гарантию пять лет на эксплуатацию этой дороги", — сказал Кличко в эфире телеканала NewsOne.
Как отметил мэр Киева, в случае, если обнаруживаются определенные дефекты, то компания-подрядчик за свой счет обязана их устранить, сообщает kiev.klichko.org.
"Если появляются трещины или дефекты, то компания за свой счет обязана устранить их. И гарантия на новые дороги — пять лет. Только на таких условиях мы работаем с компаниями-подрядчиками", — добавил Кличко.
Он рассказал, что столичная власть сотрудничает не только с отечественными компаниями, но и с иностранными компаниями-подрядчиками, в частности с турецкими, белорусскими и другими компаниями, которые гарантируют городу хорошее качество и сроки эксплуатации этих дорог. Подрядчиков город выбирает на конкурсной основе.
"Тендеры, все открыто. Все зависит от цены и качества", — подытожил мэр.
Напомним, ранее Виталий Кличко заявил о переходе Киева на современные технологии сохранения энергии.