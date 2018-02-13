"Умный город". Кличко заявил о переходе Киева на современные технологии сохранения энергии

13 февраля 2018, 20:06

Столичный мэр заявил, что город может экономить в год около 300 миллионов.

  • Виталий Кличко проверил результаты новой системы экономного энергопотребления. Фото: пресс-служба Виталия Кличко
  • Фото: пресс-служба Виталия Кличко
  • Фото: пресс-служба Виталия Кличко
  • Фото: пресс-служба Виталия Кличко
  • Фото: пресс-служба Виталия Кличко
  • Фото: пресс-служба Виталия Кличко
  • Фото: пресс-служба Виталия Кличко
  • Фото: пресс-служба Виталия Кличко
Столичная власть продолжает вводить в школах и детсадах уникальную для Украины систему дистанционного контроля энергопотребления. 
 
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения столичного детсада №402, где установлена ​​система дистанционного контроля за потреблением тепла. Мэр Киева отметил, что на сегодняшний день такая система работает в 400 учреждениях бюджетной сферы столицы, передает пресс-служба столичного градоначальника. 

Программа позволяет дистанционно мониторить температуру в помещениях, управлять оборудованием индивидуального теплопункта в школах или детских садах, своевременно выявлять нарушения в работе системы, а главное - оперативно реагировать на изменение погоды и графика работы заведения. То есть ночью или во время каникул, когда обучение не проводится, уровень энергопотребления можно снижать до необходимого технического минимума.

"В пять раз рядовой украинец тратит больше энергии, чем обычный европеец. Я уверен, что новые, современные технологии мы должны использовать везде. И сейчас Киев является примером для других городов. Мы сейчас переходим к системе "Умный город", - заявил Виталий Кличко.

Детсад, который был построен еще 55 лет назад, имел множество технических проблем: помещение постоянно были прохладным. После утепления фасада и окон, а также установке системы дистанционного контроля энергопотребления, которые были проведены в последние два года, удалось улучшить уровень комфортного пребывания детей в помещениях.

"Благодаря термосанации мы возродились. У нас были старые окна. Помещение было очень холодным. А теперь - очень тепло. Мы очень довольны. Плата за энергоресурсов существенно уменьшилась", - рассказала заведующая детского сада Валентина Яценко.

Специалисты отмечают, что оснащение тепловых пунктов системами погодного регулирования дают экономию энергопотребления в объеме 25-30 процентов. Наладив автоматику только за период зимних каникул удалось сэкономить 1,5 миллиона гривен. А система мониторинга позволит еще дополнительно сэкономить 10 процентов.

"Эта система доказывает, что используя современные технологии, мы экономим 30-40 процентов энергии. Это означает, что 300 000 000 гривен в год мы можем экономить. А это средства на строительство двух детских садов. Не используя эту систему, мы эти деньги выбрасываем в воздух", - отметил Кличко.

Во время посещения сада мэр Киева подписал Меморандум о партнерстве между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Киевской горгосадминистрацией о введении систем энергоменеджмента в бюджетной сфере для повышения энергоэффективности зданий бюджетных учреждений.

 

 
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Киев Виталий Кличко энергия энергопотребление
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