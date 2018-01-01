Избитый россиянином украинский турист скончался, не приходя в себя

Мужчина скончался в субботу, 14 июля.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные турагентства "Лига-Тур-Сервис" и родственников пострадавшего.
Мужчина скончался в субботу, 14 июля.
Ранее сообщалось, что российский турист в Турции избил до полусмерти 57-летнего жителя Запорожья, в результате чего тот впал в кому.
Инцидент произошел 7 июля на территории одной из гостиниц города Аланья. Мужчина с тяжелыми травмами в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию городской больницы и четвертый день не выходит из комы. Причины конфликта не уточняются.
В турагентстве сообщали, что во время поступления в медучреждение запорожец находился в состоянии алкогольного опьянения, что не дает ему права на страховые компенсации.
Ранее сообщалось, что израильская полиция расследует убийство гражданина Молдовы, совершенное украинцем около трех недель назад в одном из пабов Петах-Тиквы (город в 10 км к востоку от Тель-Авива).
Поводом для смертельной драки стало слово "хохол", которым жертва обозвал нападавшего.
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