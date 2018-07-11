Россиянин избил украинца до полусмерти в Турции

Российский турист в Турции избил до полусмерти 57-летнего жителя Запорожья, в результате чего тот четвертый день пребывает в коме.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Инцидент произошел 7 июля на территории одной из гостиниц города Аланья. Мужчина с тяжелыми травмами в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию городской больницы и четвертый день не выходит из комы. Причины конфликта не уточняются.

В турагентстве сообщили, что во время поступления в медучреждение запорожец находился в состоянии алкогольного опьянения, что не дает ему права на страховые компенсации.

Ранее сообщалось, что израильская полиция расследует убийство гражданина Молдовы, совершенное украинцем около трех недель назад в одном из пабов Петах-Тиквы (город в 10 км к востоку от Тель-Авива).

Поводом для смертельной драки стало слово "хохол", которым жертва обозвал нападавшего.