Кличко заявил о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте

Пересмотреть тариф необходимо, чтобы транспортная инфраструктура столицы продолжала функционировать, уверяет мэр Киева.

В Киеве повысят тарифы на проезд в транспорте kyivcity.gov.ua

В Киеве завершается процесс расчетов для повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, заявил мэр города Виталий Кличко

"Мы сейчас завершаем процесс расчетов. И на сколько нужно повышать стоимость проезда, подсчитают специалисты-экономисты", — сказал он.

По словам мэра, пересмотреть тариф необходимо, чтобы транспортная инфраструктура столицы "продолжала функционировать без сбоев".

Он добавил, что отсрочка повышения стоимости проезда приводит к тому, что городские власти не могут обновлять транспортный парк и платить достойные зарплаты транспортникам.

Однако, по словам Кличко, льготы для отдельных категорий населения будут сохранены, сообщает пресс-служба мэра.

"Сохранится бесплатный проезд для пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных семей. Социально уязвимые группы будут однозначно защищены", — подытожил Кличко.

Отметим, что в утвержденном КГГА финансовом плане "Киевпастранса" на 2018 проезд в наземном транспорте Киева планируется повысить вдвое – до 8 гривен – уже с 15 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшем будущем тарифы на вывоз мусора в Киеве могут вырасти на треть.

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