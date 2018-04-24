Рост коммунальных тарифов. Киевлянам готовят еще один неприятный сюрприз

В ближайшем будущем киевлян может ожидать новый коммунальный "сюрприз". Тарифы на вывоз мусора в столице могут вырасти на треть.

"КП "Киевкоммунсервис" информирует, что в связи с повышением цены на горюче-смазочные материалы и увеличением размера минимальной заработной платы, а также с целью обеспечения бесперебойного и своевременного предоставления услуг по вывозу бытовых отходов с учетом операций обращения с бытовыми отходами в Киеве, предприятием поданы на утверждение в установленном законодательством порядке новые, увеличенные экономически-обоснованные тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов Киевской городской государственной администрации", — говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевкоммунсервис".

Как отмечается, вывоз мусора для населения подорожает до 99,70 грн с НДС за 1кубометра (сейчас 74,45 грн), для бюджетных организаций — до 106,36 грн с НДС за 1кубометр (79,84 грн соответственно) и для других потребителей — до 131,63 грн с НДС за 1 кубометр (92,78 грн).

"Замечания и предложения принимаются до 30 апреля 2018 года включительно", — добавили в "Киевкоммунсервисе".

Напомним, ранее в Министерстве экономразвития и торговли расписали, как будут каждый год дорожать жилищно-коммунальные тарифы в Украине.

Напомним, тарифы на свет населению пообещали снизить – но нескоро. Электричество в Украине подешевеет к 2038 году, заверили в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.