"Кризис преодолен". Омелян cказал, что все "застрявшие" за границей украинцы вернулись

Мининфраструктуры обеспечило возвращение всех граждан Украины на Родину, отметил чиновник.

В Украину вернулись все "застрявшие" за границей граждане, сказал Владимир Омелян mind.ua

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ведомство обеспечило возвращение в Украину из-за границы всех "застрявших" граждан.

Возникший с перелетами кризис преодолен, вопрос решен, рассказал министр на брифинге, пишет 112.ua.

"Мы обеспечили возвращение всех украинских граждан из Туниса, из Албании, из других государств…", — отметил чиновник.

Также Омелян сказал, что Мининфраструктуры со следующего года ограничит возраст использования пассажирских самолетов — "не будут летать самолеты старше 20 лет", пишут "Українськi Новини".

Ранее сообщалось, что за рубежом "застряли" сотни украинцев из-за отмены рейсов авиакомпании Bravo Airways. Компания заявила, что вынужденная отмена рейсов и изменение вследствие этого расписания полетов произошли из-за невыполнения туроператором Oasis Travel своих финансовых обязательств.

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